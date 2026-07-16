Un rituale di promessa per attirare benedizioni viene proposto, con tre indicazioni. La prima suggerisce di valutare se uno strumento o risorsa affidabile, che funziona bene, possa richiedere una riparazione. La richiesta si rivolge a chi desidera migliorare il proprio senso di protezione e di crescita personale attraverso un gesto simbolico. Il focus è sulla cura e sulla manutenzione delle risorse considerate utili.

Compiti a casa: organizza un rituale in cui prometti di attirare più benedizioni nella tua vita. Ecco tre sollecitazioni. 1) Uno dei tuoi strumenti o risorse più fidate sembra funzionare bene, ma ti suggerisco di considerare la possibilità che abbia bisogno di una riparazione. 2) Se non agisci preventivamente per alleggerire la pressione, all’orizzonte potrebbe profilarsi un piccolo cedimento. 3) Il mostro nascosto nell’armadio è in letargo, quindi è il momento perfetto per chiamare un esorcista prima che si risvegli. Hai tutto ciò che ti serve per evitare il caos e dirigerti verso un’entusiasmante rinascita. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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