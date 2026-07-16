Val di Rezzalo in bus ora si può con due corse

La Val di Rezzalo è ora raggiungibile anche in autobus. Sondalo, da qualche anno a questa parte, sta sviluppando anche un’anima turistica e una delle perle della zona e del Parco Nazionale dello Stelvio è sicuramente la meravigliosa e incontaminata Val di Rezzalo. Per permettere di raggiungerla, è stato predisposto fino al 13 settembre un servizio bus con due corse giornaliere di andata e ritorno da Sondalo a Fumero, con possibilità di trasporto biciclette. Fino al 13 settembre saranno attive ogni giorno due corse di andata e ritorno tra Sondalo (Bolladore) e Fumero, punto di partenza ideale per escursioni e passeggiate nella valle. Il servizio prevede inoltre la possibilità di trasportare le biciclette, offrendo un’opportunità in più agli appassionati di mountain bike e cicloturismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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