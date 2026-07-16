Val di Rezzalo in bus ora si può con due corse
Da oggi è possibile raggiungere la Val di Rezzalo in autobus, con due corse giornaliere. La località, parte del Parco Nazionale dello Stelvio, si trova a Sondalo, che da tempo sta rafforzando la sua offerta turistica. La valle, nota per la sua natura incontaminata, diventa così più accessibile ai visitatori. La novità si inserisce in un progetto di ampliamento dei collegamenti di trasporto pubblico nella zona.
La Val di Rezzalo è ora raggiungibile anche in autobus. Sondalo, da qualche anno a questa parte, sta sviluppando anche un’anima turistica e una delle perle della zona e del Parco Nazionale dello Stelvio è sicuramente la meravigliosa e incontaminata Val di Rezzalo. Per permettere di raggiungerla, è stato predisposto fino al 13 settembre un servizio bus con due corse giornaliere di andata e ritorno da Sondalo a Fumero, con possibilità di trasporto biciclette. Fino al 13 settembre saranno attive ogni giorno due corse di andata e ritorno tra Sondalo (Bolladore) e Fumero, punto di partenza ideale per escursioni e passeggiate nella valle. Il servizio prevede inoltre la possibilità di trasportare le biciclette, offrendo un’opportunità in più agli appassionati di mountain bike e cicloturismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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