Capo Verde è uscita ai sedicesimi di finale del Mondiale dopo aver perso contro Spagna e Argentina. Nonostante l'eliminazione, la squadra ha stabilito diversi record nel torneo, inclusa la sconfitta contro la squadra campione in carica. La nazionale ha concluso il percorso con una prestazione che ha attirato l'attenzione, anche se non è riuscita a passare il turno.

Capo Verde ha fatto la storia, nonostante l'eliminazione ai sedicesimi di finale del Mondiale. La squadra di Bubista, fuori contro l'Argentina campione in carica, ha messo in fila record su record nel torneo. E adesso può sorridere per un altro primato raggiunto. È l'unica nazionale a non aver perso nei 90' contro le due finaliste della competizione: contro la Spagna è arrivato l'incredibile 0-0 al debutto, la sfida con gli uomini di Scaloni invece si è conclusa 1-1 nei tempi regolamentari. Prima che il gol di Lautaro e l'autorete di Borges nei supplementari consegnassero il successo all'Albiceleste. Capo Verde, superando i gironi, è anche diventato il Paese più piccolo di sempre (per estensione territoriale e popolazione) ad accedere alla fase finale di un Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Uscire a testa alta? Capo Verde spiega come si fa: fuori senza perdere nei 90' con Spagna e Argentina

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