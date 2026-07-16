Urban Green Navigator è un’app italiana che utilizza intelligenza artificiale e dati satellitari per indicare percorsi ottimali a pedoni, ciclisti e monopattini. L’obiettivo è evitare le isole di calore e favorire spostamenti più confortevoli dal punto di vista climatico. L’app analizza le condizioni ambientali in tempo reale e propone rotte che minimizzano l’esposizione alle alte temperature, contribuendo a spostamenti più sostenibili e meno stressanti in aree urbane.

Un navigatore urbano per pedoni, bici e monopattini che suggerisce il percorso più confortevole dal punto di vista climatico. Urban Green Navigator, questo il nome dell’applicazione sviluppata da Latitudo40, società italiana di Earth Observation e intelligenza geospaziale fondata nel 2017 a Napoli, è un navigatore in grado di proporre, all’utente, tragitti che prediligono aree verdi, zone più ombreggiate e con minore esposizione al calore. L’app integra, grazie alle tecnologie offerte da Amazon Web Services, dati satellitari, intelligenza artificiale e informazioni ambientali come temperatura e qualità dell’aria. L’obiettivo è aiutare gli utenti della mobilità leggera a scegliere percorsi più adatti durante le giornate di caldo intenso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Urban Green Navigator: come funziona l’app italiana che con l’AI e i dati satellitari guida pedoni, bici e monopattini lontano dalle isole di calore

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