Oggi si sono susseguite diverse novità nel calciomercato estivo, con aggiornamenti provenienti dalla redazione di Calcio News24. Sono state annunciate varie trattative in corso, con alcuni club che hanno ufficializzato acquisti e cessioni. La sessione estiva, nota come il periodo più intenso per le operazioni di mercato, sta entrando nel vivo, con notizie che continuano ad arrivare ora dopo ora.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24. Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la sessione estiva. Il mercato non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. Ultime notizie calciomercato – 16 luglio 2026. Coppola resta in Francia: il Paris FC lo riscatta per 20 milioni, contratto quinquennale 18:00 – Paris FC, colpo Diego Coppola: riscatto da 20 milioni e contratto quinquennale per l’ex Hellas Verona Aston Villa, accordo totale per Joao Gomes: operazione da 38 milioni e visite mediche già in corso 15:00 – Aston Villa, colpo João Gomes: accordo da 38 milioni e visite mediche già avviate. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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