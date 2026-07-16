UilpMobile un ufficio itinerante per garantire assistenza fiscale e previdenziale agli anziani | l' iniziativa della Uil

Da bari.corriere.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo servizio itinerante è stato avviato per fornire assistenza fiscale e previdenziale agli anziani, operando direttamente nelle zone di residenza. L’iniziativa prevede un ufficio mobile che offre informazioni sui diritti, le prestazioni sociali e sanitarie, oltre a supporto per l’accesso ai servizi pubblici, la consultazione del cedolino pensionistico e l’uso di strumenti digitali. Il servizio si rivolge a persone che incontrano difficoltà negli spostamenti o nell’utilizzo delle tecnologie.

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Un ufficio itinerante di prossimità, attraverso il quale offrire agli anziani assistenza fiscale e previdenziale, informazioni sui diritti e sulle prestazioni sociali e sanitarie, supporto nell’accesso ai servizi della pubblica amministrazione, nella consultazione del cedolino della pensione e nell’utilizzo degli strumenti digitali. Si chiama “Uilp Mobile – I tuoi diritti su 4ruote!” ed è l’iniziativa della Uil Pensionati Puglia presentata a Bari nel piazzale della struttura “Villa De Grecis”.  Si tratta di una iniziativa che rappresenta una nuova idea di sindacato: più vicina alle persone, capace di intercettarne i bisogni direttamente nei luoghi in cui vivono, abbattendo barriere e distanze fisiche, geografiche, sociali e digitali. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - «UilpMobile», un ufficio itinerante per garantire assistenza fiscale e previdenziale agli anziani: l'iniziativa della Uil
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