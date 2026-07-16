Ufficio postale chiuso anziani in fila sotto il sole | la Cgil chiede una soluzione immediata

Notizia in breve

L’ufficio postale di Lizzano rimane chiuso per lavori di ristrutturazione, lasciando gli anziani in fila sotto il sole per accedere ai servizi. La Cgil ha richiesto una soluzione immediata per evitare disagi agli utenti. La chiusura temporanea dell’ufficio ha generato proteste e preoccupazioni tra la popolazione anziana che si rivolge abitualmente agli sportelli. La riapertura non è ancora stata comunicata.