Ufficio postale chiuso anziani in fila sotto il sole | la Cgil chiede una soluzione immediata
L’ufficio postale di Lizzano rimane chiuso per lavori di ristrutturazione, lasciando gli anziani in fila sotto il sole per accedere ai servizi. La Cgil ha richiesto una soluzione immediata per evitare disagi agli utenti. La chiusura temporanea dell’ufficio ha generato proteste e preoccupazioni tra la popolazione anziana che si rivolge abitualmente agli sportelli. La riapertura non è ancora stata comunicata.
Tarantini Time Quotidiano Continua a far discutere la chiusura temporanea dell’ufficio postale di Lizzano per consentire gli interventi di ristrutturazione. A denunciare i disagi provocati dal trasferimento dei servizi è la Cgil di Taranto, che punta l’attenzione soprattutto sulle difficoltà affrontate quotidianamente dagli utenti, in gran parte anziani, costretti ad attendere il proprio turno all’aperto, sotto le alte temperature di questi giorni. Per richiamare l’attenzione sulla situazione, il sindacato ha installato un gazebo davanti all’ufficio postale provvisorio, offrendo un punto d’ombra e di ristoro agli utenti in coda. “Per qualcuno di loro un colpo di calore possa essere fatale”, dichiara il segretario generale della Cgil Taranto, Giovanni D’Arcangelo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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