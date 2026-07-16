La Russia ha dichiarato di monitorare le notizie sull’Ucraina, inclusi i cambi di personale a Kiev. Tuttavia, ha sottolineato che l’aspetto più importante è che le autorità ucraine prendano decisioni responsabili per favorire una risoluzione pacifica del conflitto. La posizione è stata comunicata attraverso un portavoce del Cremlino, senza ulteriori dettagli sui cambiamenti di governo o sulle possibili azioni future.

La Russia sta monitorando tutte le notizie relative all’Ucraina, compresi i cambiamenti di personale, ma ritiene che la cosa più importante sia che Kiev prenda una decisione responsabile per raggiungere una soluzione pacifica. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato Interfax. “Ovviamente monitoriamo tutte le notizie relative al regime di Kiev, soprattutto alla luce dell’operazione militare speciale in corso. Ma, in linea di massima, non importa chi sia il ministro della Difesa”, ha dichiarato ai giornalisti Peskov, rispondendo a una domanda sulle dimissioni del ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov e sulle eventuali conseguenze che ciò potrebbe comportare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ucraina, Cremlino: "Rimpasto Kiev? Qualcuno prenda decisioni responsabili per pace"

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