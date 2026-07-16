"Chi sei? Cosa vuoi da noi? Ordini da te non ne prendiamo, fatti i c. tuoi". E via così, sempre su questo tono sprezzante. "Facciamo quello che vogliamo". E poi due di loro, con fare sprezzante e di scherno, si sono tolti la T-shirt rimanendo a torso nudo, mentre il volume del loro cellulare con cassa bluetooth incorporata, invece di abbassarsi, si alzava ancora di più. Fra insulti, parolacce e risate. Ennesima scena di aggressione sugli autobus monzesi, aggravata soprattutto dal fatto che la vittima - e non è un caso - era una donna, una giovane autista in servizio sugli autobus brianzoli. A raccontare i fatti, ancora una volta, è Salvatore Russo, autista di lungo corso e difensore della categoria anche per conto di Fratelli d’Italia, in cui milita proprio come responsabile dei trasporti in Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra insulti e minacce. Corsa ad alta tensione per l’autista del bus

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