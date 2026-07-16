‘Ti ritroverò’ | 85 milioni di visualizzazioni su Netflix per la serie di Harlan Coben

Da quotidiano.net 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milano, 16 luglio 2026 – Il successo di Harlan Coben su Netflix non conosce battute d'arresto. Ti ritroverò (titolo italiano di ‘I Will Find You’), la miniserie thriller tratta dall'omonimo romanzo dello scrittore americano, ha superato quota 85 milioni di visualizzazioni in appena 25 giorni, confermandosi come uno dei maggiori successi televisivi del 2026. La serie, composta da otto episodi, ha mantenuto la vetta della classifica globale di Netflix per quattro settimane consecutive, un risultato che la proietta verso il ristretto gruppo delle produzioni in lingua inglese più viste nella storia della piattaforma. Il ritmo di crescita è particolarmente significativo: secondo i dati diffusi da Netflix, il titolo sta accumulando visualizzazioni più rapidamente rispetto ad altri grandi successi recenti del catalogo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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