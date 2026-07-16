Durante le puntate di Temptation Island 2026, è stato notato un tatuaggio sul mento di Alessandra Ciociola. Inizialmente poco visibile, con il passare delle settimane il tatuaggio ha attirato l’attenzione dei telespettatori, che hanno iniziato a chiedersi cosa rappresentasse. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sul significato del tatuaggio, né sulla sua origine. La curiosità intorno al tatuaggio è aumentata tra il pubblico.

Alessandra Ciociola sta destando parecchia curiosità tra i fans di Temptation Island 2026 per via del tatuaggio che ha sul mento. Inizialmente qualcuno non lo aveva neanche notato ma, col passare delle puntate, i telespettatori si sono chiesti cosa ci fosse scritto. La risposta è arrivata proprio dai social, dove una telespettatrice ha svelato il significato della frase. Il tatuaggio di Alessandra Ciociola incuriosisce il web. Fin dalle prime apparizioni a Temptation Island 2026, il tatuaggio sul mento di Alessandra Ciociola non è passato inosservato. Piccolo ma ben visibile, ha attirato l’attenzione di molti telespettatori, che hanno iniziato a chiedersi quale fosse il suo significato. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

© Anticipazionitv.it - Temptation Island 2026, Alessandra Ciociola: il significato del suo tatuaggio sul mento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Temptation Island 2026 - Le fidanzate scelgono i single

Notizie e thread social correlati

Il tatuaggio di Alessandra che tutti hanno notato a Temptation Island: svelato il mistero della scritta sul colloDurante l’ultima puntata di Temptation Island, è stato mostrato un tatuaggio scritto sul collo di una concorrente, visibile in diverse scene.

Temptation Island, chi sono Alessandra Ciociola e Rosario Monetti: età, lavoro e profili InstagramAlessandra Ciociola ha scritto al programma dopo aver scoperto di essere stata tradita dal suo fidanzato, con cui è insieme da 2 anni e 8 mesi.

Temi più discussi: Alessandra e Rosario: gli stati d’animo - Temptation Island Clip | Witty TV; Temptation Island 2026: anticipazioni sulla quinta puntata. Alessandra ha davvero perdonato Rosario?; Temptation Island 2026, le anticipazioni della quarta puntata di stasera; Temptation Island 2026, cos'è successo il 13 luglio: Alessandra e Rosario si lasciano.

Temptation Island, colpo di scena su Alessandra e Rosario angolodellenotizie.com/2026/07/15/tem… #TemptationIsland #RealityShow x.com

TemptationIsland: chi è Giada Alessandrini, tentatrice di Rosario e ex amica di Alessandra reddit

Temptation Island 2026: le anticipazioni sulla quinta puntata. Alessandra ha davvero perdonato Rosario?Mettetevi comodi/e, perché le ultime indiscrezioni su Temptation Island 2026 e sui suoi protagonisti sono decisamente interessanti. Tra falò infuocati e indiscrezioni sconvolgenti dell’ultimo minuto, ... cosmopolitan.com

Come finirà il primo falò a tre di Temptation Island 2026? Le anticipazioni della quarta puntataAlessandra, Rosario e la single tentatrice Giada scrivono una pagina inedita del programma, che ormai è un vero e proprio fenomeno di costume ... iodonna.it