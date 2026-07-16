Dopo il maltempo di ieri, con nubifragi, grandinate e venti fino a 120 kmh, le previsioni indicano che i temporali estremi torneranno a colpire. Le città più a rischio sono Torino, Milano, Roma, Napoli e Bergamo. La situazione non si stabilizza, e la regione rimane sotto osservazione per ulteriori fenomeni violenti. La perturbazione continua a interessare il Nord Italia, con condizioni atmosferiche instabili previste nelle prossime ore.

Temporali estremi: solo una piccola tregua, poi torneranno a colpire. Dopo il violento maltempo che ieri 15 luglio ha colpito il Nord Italia con nubifragi, grandinate eccezionali e raffiche di vento fino a 120 kmh, l'atmosfera non sembra destinata a stabilizzarsi. Temporali estremi, ecco le zone a rischio e da quando Oggi, informa 3BMeto, al Nord sporadica nuvolosità tra basso Veneto, Friuli e Romagna senza fenomeni e in rapida attenuazione. Tra il pomeriggio e la sera torna qualche piovasco o temporale su Alpi e Prealpi, localmente anche intenso che potrà localmente spingersi fino alla pianura padana occidentale. Al Centro, qualche addensamento tra Toscana e Marche ma senza fenomeni, soleggiato altrove. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Temporali estremi, dove e quando: Torino, Milano, Roma, Napoli, Bergamo: ecco le città più a rischio

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