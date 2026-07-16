Tabellone calciomercato estivo Juve 2026 LIVE | i trasferimenti in entrata e in uscita

La Juventus ha completato alcune operazioni di mercato durante l’estate 2026. Tra i trasferimenti in entrata ci sono stati nuovi acquisti per la prima squadra, mentre diverse cessioni sono state effettuate. La società ha anche rinforzato le sue squadre giovanili, tra cui Primavera, Under 15, 16 e 17, oltre alla squadra femminile e alla Juventus Next Gen. Il tabellone di mercato mostra le variazioni di rosa per tutte le categorie.

di Marco Baridon Tabellone calciomercato estivo Juve 2026: acquisti e cessioni dei bianconeri. Prima squadra, Juventus Next Gen, Women, Primavera e Under 15, 16 e 17. Acquisti e cessioni del calciomercato estivo Juve del 2026. LEGENDA – D (titolo definitivo), P (prestito), FP (fine prestito), S (svincolato), R (riscattato), RESC (rescissione) JUVENTUS. Acquisti: Boga (Nizza, R), Openda (Lipsia, R), Ekhator (Genoa, D), Celik (Roma, S), Arthur (Gremio, FP), Rugani (Fiorentina, FP), Douglas Luiz (Aston Villa, FP), Joao Mario (Bologna, FP), Rouhi (Carrarese, FP) Cessioni: Vlahovic (S), Kostic (S), Holm (Bologna, FP) JUVENTUS NEXT GEN.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Calciomercato Estivo 2026: Tutti gli Acquisti Ufficiali (Pt. 1)

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