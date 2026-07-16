Svolta a Chi l’ha visto | arriva proprio lei nel cast

La trasmissione Chi l’ha visto annuncia l’ingresso di un nuovo volto fisso in studio. La decisione arriva mentre sono in corso trattative per definire la conduzione dopo l’addio di lunga data. La novità sarà introdotta nelle prossime puntate, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti o sui tempi esatti. La trasmissione continuerà a trasmettere con la formula attuale, mentre si cerca di trovare una soluzione stabile per la conduzione futura.

. La celebre trasmissione Chi l’ha visto si prepara ad accogliere un nuovo e amatissimo volto fisso in studio, mentre proseguono le trattative per definire il futuro della conduzione dopo lo storico addio. Roberta Bruzzone entra nel cast fisso di “Chi l’ha visto?”, uno dei programmi più longevi e seguiti di Rai Tre, pronto ad affrontare una nuova stagione dopo il grande cambiamento segnato dall’addio di Federica Sciarelli. La criminologa, da anni volto di riferimento nell’analisi dei casi di cronaca più complessi, non raccoglierà però l’eredità della storica conduttrice come molti avevano immaginato, ma sarà una presenza stabile all’interno della trasmissione con il ruolo di opinionista. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DAL 182° POSTO DEL RANKING A RISCRIVERE LA STORIA DEI MONDIALI LA FOLLE ASCESA di CAPO VERDE

Notizie e thread social correlati

“È lei, la cercava anche Chi l’ha visto”. Italia, segnalazione atroce: si scava proprio lìUna segnalazione ha portato le forze dell’ordine a scavare in un’area dove si sospetta possa essere nascosta una vittima di un cold case italiano.

“Arriva lei”. Chi l’ha visto, spunta un nome della sostituta di Federica Sciarelli ed è caos Una nuova conduttrice potrebbe prendere il posto di Federica Sciarelli al timone di “Chi l’ha visto”.

Temi più discussi: Federica Sciarelli verso La7 dopo Chi l'ha visto, Cairo prova a soffiarla alla Rai: Porte sono sempre aperte; Svolta tra sabato 18 e domenica 19, il caldo spazzato via dai temporali; Lavoro e figli, l’estate è un incubo per 7 genitori su 10: la svolta viene dall’ufficio sotto casa; Operazione Parma Hostis : attività svolta dal 27 giugno al 02 luglio 2026.

Svolta nell’inchiesta arbitri: la Procura di Milano ha firmato la richiesta di archiviazione nell’inchiesta che ha visto fra gli indagati anche l’ex designatore Gianluca Rocchi. I magistrati hanno stabilito che le prove raccolte non sono solide per sostenere un pro x.com

Mancano autisti in Italia: l'azienda dei bus li cerca in MAROCCO e paga patente (3500€) e 6 mesi di AFFITTO per tutti i nuovi autisti marocchini (=visto che NON se ne trovano ITALIANI, non vogliono fare questo lavoro). reddit

Chi prende il posto di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? Spunta un nome che delude il pubblico: è già polemica!Pare ormai certo che Federica Sciarelli non tornerà alla conduzione di Chi l'ha visto il prossimo settembre: chi sarà la sua erede? Per il pubblico di Rai 3 si prospetta una svolta destinata a segnare ... donnapop.it

Chi l'ha visto, le ultime parole di Federica Sciarelli: Mi commuovete, il congedo da brividi nell'ultima puntataMercoledì 1° luglio 2026 Federica Sciarelli ha condotto la sua ultima puntata di Chi l'ha visto? dopo 22 anni. Cosa è successo e quale sarà il futuro del programma. libero.it