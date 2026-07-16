Sud Manageritalia Puglia Calabria Basilicata | Passare dalla fuga dei cervelli alla costruzione del futuro

Ogni anno, centinaia di giovani lasciano il Sud per cercare opportunità altrove. Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata propone di invertire questa tendenza, passando dalla fuga dei cervelli alla costruzione di un futuro nel territorio. La questione riguarda la creazione di più occasioni di lavoro e di crescita professionale, per trattenere i talenti e favorire lo sviluppo locale.

Matera, 16 lug. (AdnkronosLabitalia) - Come fermare l'emorragia di giovani talenti che ogni anno lascia il Mezzogiorno? E come trasformare la 'ritornanza' – il rientro al Sud di laureati e professionisti dopo esperienze nel Nord Italia o all'estero – in una leva di sviluppo per imprese e territori? Sono questi i temi al centro di 'Direzione Sud', l'iniziativa che si è svolta a Matera promossa da Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata, che ha riunito manager, istituzioni, imprese e mondo accademico per individuare strategie condivise capaci di rendere il Sud più competitivo e attrattivo. Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Matera,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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