Strada chiusa Gravissimo incidente mortale

Da thesocialpost.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Villastellone, nel Torinese, un incidente tra un’auto e un furgone ha causato la morte di una donna di 56 anni. L’auto è stata avvolta dalle fiamme e il veicolo ha subito danni gravi. La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La vittima è deceduta sul luogo dell’incidente. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

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Un altro drammatico incidente stradale scuote le strade italiane. A Villastellone, nel Torinese, un violentissimo scontro tra un’auto e un furgone ha trasformato l’ora di pranzo in uno scenario devastante: una vettura è stata avvolta dalle fiamme e per una donna di 56 anni non c’è stato nulla da fare. L’emergenza è scattata in pochi istanti, con vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell’ordine mobilitati sul posto. L’impatto, dalle conseguenze tragiche, ha richiesto una lunga chiusura della strada e ha lasciato sotto choc chi ha assistito ai soccorsi. Il terribile schianto a Villastellone. La tragedia si è consumata nella giornata di giovedì 16 luglio 2026, all’incrocio tra l’ex strada statale 393, nota come corso Savona, e via Como, a Villastellone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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