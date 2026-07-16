Firenze, 16 luglio 2026 – Stipendi bassi nella ristorazione? Secondo l’osservatorio Restworld, piattaforma e agenzia per il lavoro specializzata nel settore, sembrerebbe di no. Anzi, in Toscana gli stipendi sarebbero cresciuti del 6 per cento in un anno. Il motivo? E’ difficile trovare personale qualificato e, dunque, quando si trova si paga di più. Così, il 50 per cento delle posizioni aperte offre almeno 1.800 euro netti al mese. Il focus sulla Toscana del nuovo osservatorio Restworld ha analizzato 539 offerte di lavoro pubblicate in Toscana da aprile 2024, di cui 134 nell'ultimo trimestre. Ecco cosa emerge. https:www.lanazione.itfirenzecronacaantinori-la-storia-guarda-al-61006ec3 Gli stipendi salgono: più 6% rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stipendi nella ristorazione in Toscana, quanto si guadagna davvero. Il 50% delle offerte supera i 1.800 euro netti

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