Oggi l’Italia ha vinto, perché non solo con il premio di maggioranza si saprà già a urne chiuse chi avrà vinto e chi sarà proposto come premier al Quirinale, ma anche perché l’opposizione avrà una soglia minima di seggi. Non era mai accaduto. Le sinistre italiane raccontano ancora una volta una storia che non corrisponde alla realtà, perché a differenza degli altri partiti socialisti in Ue, in Italia non si sono evolute. Così a Formiche.net Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di FdI alla Camera, dopo l’approvazione della legge sulla riforma elettorale, che dovrà ora passare al Senato. L’Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore. 🔗 Leggi su Formiche.net

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Formiche.net - Stabilità e governabilità. Perché per Gardini la riforma elettorale è una vittoria per l’Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Proposta per la riforma del sistema elettorale per la governabilità, rappresentanza territoriale e stabilità delle istituzioniÈ stata presentata una proposta di riforma del sistema elettorale, con l’obiettivo di migliorare la governabilità, la rappresentanza territoriale e...

Riforma legge elettorale tra premio di governabilità, liste bloccate e regole sul premier: le novità in arrivoLa nuova proposta di legge elettorale prevede un premio di maggioranza, liste bloccate e regole specifiche per la nomina del premier.

Temi più discussi: Lupi: Fare legge elettorale che dia stabilità e governabilità; Tanta voglia di proporzionale, ma l'accordo ancora non c'è; FI - FORZA ITALIA * CAMERA: LEGGE ELETTORALE: BENIGNI, AVANTI FINO AD APPROVAZIONE, OBIETTIVO È GARANTIRE STABILITÀ E GOVERNABILITÀ; LEGGE ELETTORALE, EMENDAMENTO FDI-NM-UDC PER CAPILISTA BLOCCATI E PREFERENZE.

IL MINISTRO - Tajani: La legge elettorale è necessaria perché dà governabilità e stabilità ift.tt/tsFgQYO x.com

Stabilità e governabilità. Perché per Gardini la riforma elettorale è una vittoria per l’ItaliaOggi l’Italia ha vinto, perché non solo con il premio di maggioranza si saprà già a urne chiuse chi avrà vinto e chi sarà proposto come premier al Quirinale, ma anche perché l’opposizione avrà una sog ... formiche.net

TL;DR: il centrismo è utopico e spiego il perché reddit

Tajani, sulle preferenze troveremo soluzione, a Roma e Milano candidati civiciCottarelli sarebbe un ottima scelta, ma se fosse un politico anche noi ne abbiamo ... msn.com