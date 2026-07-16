Stabilità e governabilità Perché per Gardini la riforma elettorale è una vittoria per l’Italia
La riforma elettorale introduce il premio di maggioranza che permette di conoscere subito il vincitore delle elezioni e il candidato premier, senza bisogno di attese. Inoltre, stabilisce una soglia minima di seggi per l’opposizione, rafforzando la governabilità. Secondo alcuni esponenti, questa modifica rappresenta una vittoria per il Paese, garantendo maggiore stabilità politica. La legge entrerà in vigore alle prossime elezioni.
Oggi l’Italia ha vinto, perché non solo con il premio di maggioranza si saprà già a urne chiuse chi avrà vinto e chi sarà proposto come premier al Quirinale, ma anche perché l’opposizione avrà una soglia minima di seggi. Non era mai accaduto. Le sinistre italiane raccontano ancora una volta una storia che non corrisponde alla realtà, perché a differenza degli altri partiti socialisti in Ue, in Italia non si sono evolute. Così a Formiche.net Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di FdI alla Camera, dopo l’approvazione della legge sulla riforma elettorale, che dovrà ora passare al Senato. L’Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore. 🔗 Leggi su Formiche.net
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