Sport in tv oggi giovedì 16 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 16 luglio, la dodicesima tappa del Tour de France si conclude a Chalon-sur-Saône. Contestualmente, l’Italia sfida il Belgio nella Nations League di volley maschile. Questi eventi sono trasmessi in diretta streaming e in TV, offrendo una giornata ricca di sport.

Oggi giovedì 16 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà il Belgio nella Nations League di volley maschile, mentre al Tour de France andrà in scena la dodicesima tappa che propone l’interessante tracciato con arrivo a Chalon-sur-Saone. A Rieti incominceranno gli Europei U18 di atletica, con tanti giovani azzurri desiderosi di mettersi in mostra. Da non perdere il primo giro dell’ Open Championship di golf, ultimo Major della stagione. Da seguire anche i vari tornei di tennis della settimana post Wimbledon, con Arnaldi e Pellegrino in campo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 16 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming. 🔗 Leggi su Oasport.it

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