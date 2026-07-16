Spagna la moglie di Pedro Sánchez andrà a processo E dalla Ue arriva l’ok sulla legge di amnistia
In Spagna, la moglie del presidente del governo sarà sottoposta a processo, con il tribunale di Madrid che ha autorizzato l'inizio dell'iter giudiziario e revocato le misure cautelari. Contestualmente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha approvato la normativa che ha consentito la rielezione del premier. Due decisioni giudiziarie si sono verificate nella stessa giornata, riguardando rispettivamente la famiglia del leader e le procedure legali europee sulla sua posizione politica.
In giornata due sentenze che riguardano il presidente del Governo spagnolo. Da un lato il tribunale di Madrid dà il via libera al procedimento contro Begoña Gómez ma toglie le misure cautelari, dall’altro la Corte di Giustizia dell’Unione conferma la normativa che permise al premier di essere riconfermato. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Temi più discussi: Spagna, pubblica accusa chiede l’assoluzione della moglie di Sanchez; Il fratello del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez è stato condannato per abuso d’ufficio; Spagna, giudice giustifica il ritiro del passaporto alla moglie di Sanchez citando il caso Craxi; Spagna, il fratello del premier Sánchez interdetto dalle cariche pubbliche per 9 anni.
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#Spagna, la moglie di #Sanchez rinviata a giudizio: ritirato il passaporto @SkyNews x.com
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