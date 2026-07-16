Spagna la moglie di Pedro Sánchez andrà a processo E dalla Ue arriva l’ok sulla legge di amnistia

Notizia in breve

In Spagna, la moglie del presidente del governo sarà sottoposta a processo, con il tribunale di Madrid che ha autorizzato l'inizio dell'iter giudiziario e revocato le misure cautelari. Contestualmente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha approvato la normativa che ha consentito la rielezione del premier. Due decisioni giudiziarie si sono verificate nella stessa giornata, riguardando rispettivamente la famiglia del leader e le procedure legali europee sulla sua posizione politica.