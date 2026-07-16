Nel Perugino sono state effettuate venti perquisizioni nell’ambito di un’indagine su un presunto sodalizio criminale coinvolto nello spaccio di droga, estorsioni e usura. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato documenti e materiale ritenuto utile alle indagini. L’indagine è ancora in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Perquisizioni anche nel Perugino nell’ambito dell’inchiesta su un presunto sodalizio criminale, attivo nel traffico di droga. Sono state venti le misure cautelari personali, di cui 17 in carcere e 3 agli arresti domiciliari, quelle eseguite dai carabinieri di Cassino che, su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Roma, hanno eseguito anche un sequestro preventivo di beni per oltre 5,3 milioni di euro. L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, riguarda un presunto sodalizio criminale a base familiare attivo nel traffico di cocaina, nell’ usura e nelle estorsioni nel Cassinate.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spaccio, estorsioni e usura. Perquisizioni nel Perugino

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