Gli investigatori stanno per effettuare un nuovo sopralluogo nell'abitazione coinvolta nel caso di avvelenamento con ricina. È previsto per i primi giorni di agosto e sarà condotto dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino. La casa si trova a Pietracatella, nel corso delle indagini coordinate dalla Procura di Larino, in relazione alla morte di una donna e della figlia.

L’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita entra in una nuova fase. Nei primi giorni di agosto gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino effettueranno un nuovo sopralluogo nell’abitazione di Pietracatella, al centro delle indagini coordinate dalla Procura di Larino. L’obiettivo è raccogliere nuovi elementi utili a chiarire le cause del decesso delle due donne e verificare l’eventuale presenza di ricina. A confermare il nuovo intervento è stata la procuratrice Elvira Antonelli, spiegando che gli specialisti tedeschi opereranno come ausiliari della polizia italiana nell’ambito della consulenza tecnica già disposta dalla Procura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Sono entrati nella casa”. Avvelenate con la ricina, colpo di scena: cosa succede proprio ora

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