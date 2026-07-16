Sondaggi politici boom per Futuro Nazionale Fdi scivola al 27% | è il dato più basso da inizio legislatura

I sondaggi politici mostrano un calo della coalizione di centrodestra, con Fratelli d’Italia al 27%, il livello più basso dall’inizio della legislatura. Nel frattempo, Futuro Nazionale sale al 6,5%, raggiungendo Alleanza Verdi e Sinistra. La Supermedia YouTrendAGI evidenzia questa variazione nei consensi, con un calo per il principale partito di destra e una crescita per il movimento di ispirazione più progressista.

La nuova Supermedia YouTrendAGI registra un calo del centrodestra, con Fratelli d'Italia al minimo della legislatura (27%), mentre continua la crescita di Futuro Nazionale, che raggiunge il 6,5% e aggancia Alleanza Verdi e Sinistra. Il campo largo resta in vantaggio nelle intenzioni di voto, in una fase politica segnata anche dalle tensioni parlamentari sulla riforma della legge elettorale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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BOOM VANNACCI: FUTURO NAZIONALE VOLA SOPRA IL 4%!

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Sede di Futuro Nazionale che fa Kebab reddit

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