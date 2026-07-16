Serravalle Rock | tre giorni di musica gratuita a Serravalle Pistoiese dal 31 luglio al 2 agosto
Dal 31 luglio al 2 agosto, nella cornice medievale della Rocca di Castruccio a Serravalle Pistoiese, si svolgerà la decima edizione di Serravalle Rock. Tre giorni di musica gratuita con vari artisti, in un festival che si ripete annualmente. La manifestazione si tiene nel centro storico del paese, in uno spazio che circonda la fortezza medievale.
SERRAVALLE PISTOIESE (PT) – È stata annunciata la decima edizione del Serravalle Rock 2026, festival che si terrà nel weekend del 31 luglio, 1° e 2 agosto all’interno della magnifica cornice medievale della Rocca di Castruccio, a Serravalle Pistoiese. Protagonisti assoluti della nuova edizione saranno gli islandesi Virgin Orchestra, grande esclusiva del festival che si esibiranno per la prima volta in Italia venerdì 31 luglio, una selezione di band Go Down Records che animeranno il 31 luglio e il 1° agosto (Small Jackets, Ananda Mida, The Loyal Cheaters e To The Max!) e la chiusura il 2 agosto affidata al ritorno degli Elephant Man, la superband guidata formata da Max Zanotti (Casablanca, Deasonika), Iva Lodini (Movida), Halle e Tummy. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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