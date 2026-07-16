seconda giornata di pre ritiro altri 11 azzurri tornano in gruppo

Durante la seconda giornata di pre-ritiro a CastelVoturno, altri 11 calciatori si sono uniti al gruppo del Napoli. Il tecnico Allegri ha proseguito gli allenamenti con i giocatori disponibili, in preparazione alla partenza per il ritiro di Dimaro. La squadra continua il lavoro di preparazione in vista della nuova stagione.

Seconda giornata di lavoro a CastelVoturno per il nuovo Napoli di Allegri. Altri 11 giocatori sono a disposizione del tecnico toscano in vista della partenza per il ritiro di Dimaro. SSC Napoli Training Center- Proseguono i test atletici per gli azzurri. Il secondo gruppo di lavoro, composto da Alisson Santos, Buongiorno, Di Lorenzo, Hojlund, Lobotka, Gilmour, Neres, Rrahmani, Anguissa, Politano e Spinazzola, ha completato il ciclo di visite mediche. Pedullà e l’attaccante da 20 gol di De Laurentiis: “Queste le informazioni in mio possesso!” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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