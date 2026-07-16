Oggi, si consiglia di organizzare un rituale per attirare più benedizioni nella propria vita. La proposta include un impegno personale a mantenere questa promessa come parte di un gesto simbolico. La frase “Essere superstiziosi porta male” viene usata come paradosso, invitando a riflettere sulla contraddizione tra credenze popolari e pratiche personali. Nessuna altra azione specifica viene indicata, e il focus rimane sulla creazione di un momento simbolico.

Compiti a casa: organizza un rituale in cui prometti di attirare più benedizioni nella tua vita. “Essere superstiziosi porta male” è un delizioso paradosso con cui mi piace giocare. A un primo livello, questa frase scherza sul fatto che la superstizione moltiplica l’ansia. Se tu credessi davvero che essere superstiziosi porta male, allora anche credere nella sfortuna sarebbe una superstizione. Ciò mostra con quanta facilità la mente può ingarbugliarsi nel tentativo di controllare l’incontrollabile. A un altro livello è un invito a riflettere su quali rituali sono divertenti e quali sono gabbie. Tenere in tasca un portafortuna va benissimo se ti diverte, ma credere di essere spacciato se non ce l’hai non va altrettanto bene. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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