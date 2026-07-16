Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, è morta oggi dopo essere stata sposata con il giornalista per 58 anni. La coppia si era unita in matrimonio il 15 giugno 1968. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio tra alcuni rappresentanti politici. La scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle cause o circostanze.

Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri da 58 anni era sposata con il giornalista, è morta quest’oggi. Il matrimonio è stato celebrato il 15 giugno del 1968. “Se non hai l'appoggio dalla moglie, ti senti solo, abbandonato, triste, non hai forza per reagire”, aveva detto lui in un'intervista. “Con grande dolore ho appreso la notizia della scomparsa di Enoe Bonfanti, moglie del direttore Vittorio Feltri. A lui e ai suoi cari rivolgo le mie condoglianze e la mia vicinanza per questa grave perdita”, ha dichiarato il ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati. “Esprimo al direttore Vittorio Feltri le mie sincere condiglianze per la scomparsa della moglie Enoe Bonfanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scomparsa di Enoe Bonfanti, il cordoglio della politica per la moglie di Vittorio Feltri

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