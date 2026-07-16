L’allenatore della nazionale argentina ha paragonato i giocatori a “Indios”, sottolineando il loro spirito combattivo. Il capitano, invece, ha rivelato di aver deciso all’ultimo momento di partecipare al Mondiale. La vittoria contro l’Inghilterra è considerata più di una semplice partita, rappresentando un momento di grande rilievo per il Paese. La maglia argentina assume un valore simbolico e storico in questa occasione.

"Mas que un partido", molto più che una semplice partita. Se si indossa la maglia dell'Argentina, battere l'Inghilterra vuol dire ritagliarsi un posto nella memoria del Paese. A maggior ragione se il successo sui rivali consente di approdare in una finale dei Mondiale per difendere il titolo. E provare a regalare un'altra notte di gloria a Leo Messi, forse l'ultima. Insomma, comunque andrà, saranno lacrime facili. Soprattutto per il ct Lionel Scaloni, che non a caso i suoi calciatori chiamano affettuosamente “la llorona”, ossia "il frignone". E che già ieri, al termine della gara contro l'Inghilterra, ha dovuto combattere con la commozione: "Questa squadra - le sue parole - è la dimostrazione che nel calcio ci vogliono tante cose: talento sì, ma anche spirito di squadra e fratellanza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scaloni: "I miei ragazzi sono come Indios". E Messi svela: "Ho deciso all'ultimo di venire al Mondiale"

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Sono Scaloni con un altro account, lasciami le tue raccomandazioni per la squadra!!?? reddit