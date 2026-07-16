Francesco Sarcina ha accusato duramente Clizia Incorvaia, usando parole molto critiche. Ha anche rivolto commenti forti su Riccardo Scamarcio, senza specificare i dettagli. Le dichiarazioni sono state fatte in un’intervista, a distanza di anni dalla separazione con Incorvaia. Sarcina si è mostrato molto diretto, senza risparmiare toni duri nel suo intervento pubblico.

A distanza di anni dalla fine del suo matrimonio con Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina torna a parlare di una delle pagine più discusse della sua vita privata. Il leader de Le Vibrazioni, intervistato dal Corriere della Sera, è tornato sulle vicende che hanno segnato la rottura con l’ex moglie, soffermandosi sia sul rapporto ormai inesistente con Riccardo Scamarcio sia sul modo in cui, a suo dire, quella storia è stata raccontata pubblicamente. Dichiarazioni molto nette, che riaccendono una polemica mai del tutto sopita. Francesco Sarcina parla di Riccardo Scamarcio: le sue parole. Nel corso dell’intervista, Sarcina ha affrontato il tema del suo rapporto con Riccardo Scamarcio, finito al centro del gossip nel 2019 quando il cantante raccontò pubblicamente di ritenere che l’attore avesse avuto un ruolo nella fine del suo matrimonio. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sarcina stronca Clizia Incorvaia, parole durissime anche per Riccardo Scamarcio: il cantante è un fiume in piena

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