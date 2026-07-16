Sarcina stronca Clizia Incorvaia parole durissime anche per Riccardo Scamarcio | il cantante è un fiume in piena

Francesco Sarcina ha rilasciato dichiarazioni dure nei confronti di Clizia Incorvaia, con parole critiche rivolte anche a Riccardo Scamarcio. Le sue affermazioni riguardano eventi passati legati al suo matrimonio terminato anni fa. Sarcina si è espresso in modo deciso, commentando episodi legati alla sua vita privata e alle persone coinvolte. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un’intervista, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

A distanza di anni dalla fine del suo matrimonio con Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina torna a parlare di una delle pagine più discusse della sua vita privata. Il leader de Le Vibrazioni, intervistato dal Corriere della Sera, è tornato sulle vicende che hanno segnato la rottura con l’ex moglie, soffermandosi sia sul rapporto ormai inesistente con Riccardo Scamarcio sia sul modo in cui, a suo dire, quella storia è stata raccontata pubblicamente. Dichiarazioni molto nette, che riaccendono una polemica mai del tutto sopita. Francesco Sarcina parla di Riccardo Scamarcio: le sue parole. Nel corso dell’intervista, Sarcina ha affrontato il tema del suo rapporto con Riccardo Scamarcio, finito al centro del gossip nel 2019 quando il cantante raccontò pubblicamente di ritenere che l’attore avesse avuto un ruolo nella fine del suo matrimonio. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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Sarcina stronca Clizia Incorvaia, parole durissime anche per Riccardo Scamarcio: è un fiume in piena

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