I sandali marroni da donna continuano a essere tra i modelli più richiesti per l’estate 2026. La moda ha rivalutato i colori naturali, associandoli a materiali come il cuoio vintage e il suede effetto velluto. Questi modelli si distinguono per un’estetica che richiama eleganza senza tempo e materiali di pregio, allontanandosi dall’idea di semplici alternative alle nuance più classiche. La scelta dei sandali marroni si conferma quindi come una tendenza stabile e apprezzata.

Il successo dei sandali marroni non è casuale. Negli ultimi anni la moda ha riscoperto il fascino dei colori naturali, quelli capaci di evocare materiali preziosi e un’eleganza senza tempo: ecco perché, tra cuoio vintage e suede effetto velluto, il marrone si allontana dall’idea di essere una semplice alternativa alle nuance più tradizionali. È la nuova sfumatura del quiet luxury estivo, quella che non ha bisogno di loghi o contrasti vistosi per farsi notare: indossata con una palette neutra o accostata a sfumature più luminose, riesce a dare carattere anche al più essenziale dei look. Per l’estate 2026, i sandali color caffè si presentano in una varietà di interpretazioni capaci di soddisfare ogni stile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sandali marroni donna, i modelli più chic dell'estate 2026

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