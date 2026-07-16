Il Sagittario si prepara a organizzare un rituale per attirare più benedizioni, come promesso a se stesso. La persona tende a spingere contro porte che indicano di tirare e trova eccitante aprire scatole dal lato sbagliato. Potrebbe anche trovarsi a parlare al telefono in situazioni dove si richiede silenzio. Questi atteggiamenti riflettono una predisposizione a sfidare le regole e a cercare emozioni fuori dagli schemi.

Compiti a casa: organizza un rituale in cui prometti di attirare più benedizioni nella tua vita. Sei il tipo di che spinge una porta su cui c’è scritto tirare? Ti dà un brivido segreto aprire una scatola dal lato sbagliato? Magari ti metti a chiacchierare al telefono dove si raccomanda il silenzio. Se è così, ti suggerisco di incanalare la tua scintilla irriverente in gesti più grandiosi. Nelle prossime settimane porterai con te una forte energia ribelle. Se usata saggiamente, potrà far crollare una situazione stagnante che ha urgente bisogno di cambiare. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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