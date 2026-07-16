Un confronto tra il phon compatto Rowenta Blumia e il Dyson Supersonic Travel vede il primo emergere come dispositivo più potente. Entrambi sono progettati per essere portatili, ideali in viaggio. La differenza principale riguarda la potenza, con il modello Rowenta che si distingue per prestazioni superiori. Nessun dato indica variazioni di funzionamento o caratteristiche tecniche specifiche, ma il risultato finale evidenzia una preferenza per il dispositivo con maggiore efficacia nel tempo di asciugatura.

Se c’è qualcosa che serve davvero quando si è in viaggio (e non solo) è senza dubbio il phon portatile. Da anni abbiamo capito che asciugare i capelli all’aria non solo non fa bene alla nostra cervicale, ma nemmeno alla salute della chioma, perché tende a renderla crespa e ingestibile. La soluzione d’estate è un phon che sia maneggevole, potente e che si possa portare ovunque. Sì, ma quale scegliere? A dominare il mercato in questi ultimi mesi sono arrivati due phon che propongono prestazioni professionali, ma in formato tascabile. Phon portatile Rowenta Blumia. Il primo è il phon Rowenta Blumia, un asciugacapelli in formato tascabile, ma super potente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rowenta Blumia è il phon piccolo e potente che sfida il Dyson Supersonic Travel. Chi vince tra i due?

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