Rocco Siffredi parla dei nuovi lavori dei figli | ecco cosa fanno oggi

Rocco Siffredi ha rivelato i lavori attuali dei figli Lorenzo e Leonardo. I due sono impegnati in attività diverse dal mondo del cinema per adulti, che Siffredi aveva sempre cercato di evitare per loro. La notizia riguarda le scelte professionali dei figli, che si sono distanziati dal settore frequentato dal padre. La famiglia ha mantenuto un profilo privato, con il padre che non ha mai nascosto le proprie preferenze sul percorso dei figli.

Rocco Siffredi ha parlato dei nuovi lavori scelti dai figli Lorenzo e Leonardo. Ecco cosa fanno oggi. Per anni Rocco Siffredi ha ribadito di aver sempre cercato di tenere i figli lontani dal mondo del cinema per adulti. Nonostante siano cresciuti accanto a uno dei personaggi più conosciuti del settore, Leonardo e Lorenzo Tano hanno scelto strade professionali differenti, pur continuando a collaborare con il padre in alcuni progetti. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’attore ha raccontato come lui e la moglie Rosa Caracciolo abbiano fatto di tutto affinché i due ragazzi costruissero un percorso autonomo, lontano dai riflettori del suo lavoro. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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