Giulia Stabile non parteciperà alla nuova stagione di Amici 26. La ballerina, impegnata in un progetto internazionale, ha comunicato di non essere disponibile per il programma. La produzione ha confermato l’assenza, senza indicare eventuali sostituti o modifiche al cast. La decisione è stata resa nota prima dell’inizio delle registrazioni. Non sono stati annunciati dettagli su eventuali nuovi concorrenti o cambiamenti nel cast di danza.

Amici 26 potrebbe essere caratterizzato dall’assenza di Giulia Stabile. La ballerina, impegnata in un progetto internazionale, non sarà presente nella nuova stagione del talent di Maria De Filippi. Una scelta che apre nuovi scenari e alimenta le indiscrezioni su chi potrebbe prendere il suo posto nel programma. Ed emerge un nome inaspettato come suo sostituto. L’assenza di Giulia Stabile ad Amici 26. Giulia Stabile non prenderà parte alla nuova edizione di Amici 26 per via di un’importante opportunità lavorativa. La ballerina è infatti entrata nel corpo di ballo del tour mondiale di Rosalía, un impegno che la terrà lontana dagli studi Mediaset per gran parte della stagione televisiva. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Segui gli aggiornamenti su Amici.

© Anticipazionitv.it - Rivoluzione ad Amici 26: chi prende il posto di Giulia Stabile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MOURINHO'DAN OK KARAR! Arda Güler mi Bernardo Silva m Real Madrid'de lk Tercih Belli Oldu!

Notizie e thread social correlati

Giulia Stabile via da Tu si que vales: ecco chi prende il suo posto alla conduzioneGiulia Stabile non condurrà più “Tu si que vales” nella prossima stagione televisiva.

“Lei al posto di Giulia Stabile”. Tu Si Que Vales, rivoluzione totale: la super vip le soffia il posto!Per la prossima stagione televisiva di Canale 5, Elisabetta Canalis dovrebbe diventare la nuova conduttrice di Tú sí que vales, sostituendo...

Temi più discussi: Amici 2026, Giordana Angi nuova prof dopo Pettinelli: la scelta (sorprendente) che può rilanciare lo show; Amici 2026, Luca Jurman sbotta dopo l’ipotesi di rivoluzione: Se è vero, è tutto finito. Lo sfogo velenoso dell’ex prof; Pier Silvio Berlusconi rivoluziona Canale 5, cambiamenti per Amici e This is me: Ci stanno lavorando De Filippi e Toffanin; Rivoluzione Amici 26, Maria De Filippi cancella la casetta e il daytime? L’indiscrezione shock.

Rivoluzione ad Amici, Maria De Filippi non si ferma: un famosissimo volto Mediaset pronto a prendere il posto di Giulia StabileGiulia Stabile dice addio e Maria De Filippi pesca un volto famosissimo? L'indiscrezione che infiamma i fan di Amici ... libero.it

Rivoluzione Amici 26, Maria De Filippi cancella la casetta e il daytime? L’indiscrezione shockTerremoto in arrivo ad Amici 26? Secondo Gabriele Parpiglia, Maria De Filippi potrebbe cancellare la casetta e il daytime. Ecco lo scenario. mondotv24.it