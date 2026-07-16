Nella città di Rimini, il progetto di coinvolgimento di un ex calciatore di fama internazionale come consulente per una nuova iniziativa è stato abbandonato. Dopo settimane di trattative, si è deciso di rinunciare all’accordo senza ulteriori dettagli. La decisione è stata comunicata ufficialmente, lasciando in sospeso le future attività e progetti legati alla collaborazione. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi locali.

Benvenuti all’ennesima puntata di ’sedotti e abbandonati sotto l’ombrellone’, format estivo preferito dal calcio riminese. La trama è un classico della letteratura balneare: ci si innamora perdutamente del bagnino forestiero, bello e irraggiungibile, per poi risvegliarsi a fine stagione tra le braccia del rassicurante vicino di casa. L’ultimo miraggio di mezza estate, evaporato ancor prima di lasciare l’impronta sulla battigia, aveva le sembianze regali di Alessandro Del Piero. La suggestione nata per medicare le macerie del fallimento dello scorso dicembre sembra però destinata a rimanere esattamente ciò che era: un bellissimo tormentone da spiaggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Rimini, sfuma il sogno. Del Piero rinuncia. Il futuro è ancora tutto da scrivere

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