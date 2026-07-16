Riforma della disabilità | dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe Tre VIDEO

Da orizzontescuola.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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1° video La nuova definizione di disabilità Dal modello medico al modello bio-psico-sociale: cosa dice davvero l’articolo 3, perché sparisce la parola handicap e cosa comporta l’accomodamento ragionevole nel lavoro quotidiano del docente. 2° video La valutazione della disabilità in età evolutiva e il PEI digitale Il certificato unico dell’INPS, il nuovo ruolo della scuola nell’UVM. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Riforma disabilità 2027: il docente entra nel progetto di vita

Video Riforma disabilità 2027: il docente entra nel progetto di vita

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