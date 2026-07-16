Riforma della disabilità | dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe Tre VIDEO

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Riforma disabilità 2027: il docente entra nel progetto di vita

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Torrione, 'occorre fare di più sulla riforma della disabilità'In questi mesi ho incontrato persone con disabilità che non erano a conoscenza della riforma e addetti ai lavori che non sapevano come accedere ai nuovi strumenti previsti. (ANSA) ... ansa.it

Disabilità, certificati più difficili. Cgil Imperia: Così non si tutelano le fragilitàImperia – Se questi sono gli esiti della riforma sulla disabilità, c’è da chiedersi cosa accadrà quando anche la nostra provincia entrerà nella sperimentazione. È il commento del segretario generale ... ilsecoloxix.it