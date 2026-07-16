Gli operatori del settore delle consegne alimentari in diverse città italiane sono in sciopero, fermando le attività di consegna. I lavoratori chiedono indennizzi e contestano il sistema di pagamento a cottimo, affermando che le alte temperature estive riducono i guadagni e aumentano i rischi. La protesta si svolge in città come Milano, Bologna e Firenze, con i rider che hanno sospeso le consegne per protestare contro le condizioni di lavoro e i compensi.

Da Milano a Bologna e Firenze, lo sciopero dei lavoratori che trasportano cibo: “Basta cottimo, vogliamo indennizzi”. 🔗 Leggi su Firenze.repubblica.it

© Firenze.repubblica.it - Rider fermi, niente consegne. “Più poveri per colpa del caldo”

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