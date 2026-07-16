Renato Biancardi e Lucia Ilardo si sono lasciati parla lui | Ci stimiamo e ci vogliamo bene ma…

Renato Biancardi e Lucia Ilardo hanno annunciato la separazione sui social media. Biancardi ha scritto che si stimano e si vogliono bene, ma hanno deciso di interrompere la loro relazione. I fan avevano notato segnali di tensione, e in passato lei aveva riferito di un periodo difficile senza fornire dettagli. La coppia non è più insieme dopo circa un periodo di crisi non specificato.

Renato Biancardi e Lucia Ilardo non sono più una coppia, l’ex gieffino conferma la rottura sui social. I fan di Renato Biancardi e Lucia Ilardo avevano intuito subito che c’era qualcosa che non andava, lei stessa aveva detto che non era un momento semplice per lei ma aveva preferito non rivelare nessun dettaglio. Storia Ig di Renato Biancardi (Screen Ig stories @renatobiancardi) Poco fa l’ex gieffino ha però rotto il silenzio sui social per ufficializzare la fine della loro relazione. Nella storia postata sul suo profilo Instagram si legge: “Non ci sono cattiverie né colpe. A volte le cose succedono e basta. In questi mesi si sono lette tante cattiverie e si è assistito a tentativi di distruggere vedendo malizia ovunque, quando in realtà si trattava semplicemente di due persone che cercavano di conoscersi. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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RENATO BIANCARDI e LUCIA ILARDO bloccati a Catania: volo annullato!!

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