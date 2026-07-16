Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 16 luglio

Notizia in breve

Oggi i quotidiani sportivi dedicano ampio spazio alle mosse di mercato della Juventus. Si parla di un incontro con l’agente di Pellegrino e di una nuova offerta per Kolo Muani. Nel frattempo, si segnala che Bouaddi non rientra più nei piani della società, che ha ormai abbandonato la pista. Le trattative sono al centro delle prime pagine, con aggiornamenti sulle strategie dei bianconeri.