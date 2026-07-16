Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 16 luglio
Oggi i quotidiani sportivi dedicano ampio spazio alle mosse di mercato della Juventus. Si parla di un incontro con l’agente di Pellegrino e di una nuova offerta per Kolo Muani. Nel frattempo, si segnala che Bouaddi non rientra più nei piani della società, che ha ormai abbandonato la pista. Le trattative sono al centro delle prime pagine, con aggiornamenti sulle strategie dei bianconeri.
Doppio attaccante per la Juventus: incontro per Pellegrino, nuova offerta per Kolo Muani. Ultimissime sulle mosse dei bianconeri Bouaddi, treno ormai passato per la Juventus. Prezzo inaccessibile e futuro che sembra ormai segnato Curtis Jones, ecco la verità! Iraola esce allo scoperto sul giocatore accostato alla Juventus. Dove giocherà l’anno prossimo Calciomercato Juventus, Di Marzio svela: «Patto con Kolo Muani, Kessié mette d’accordo tutti». Il punto sulle trattative Licina, dalla finale persa all’Europeo con la Germania Under 19 al ritorno alla Continassa: così il gioiellino della Juve proverà a convincere Spalletti Konate Juventus Next... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Le prime pagine dei quotidiani 27 Marzo 2026
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