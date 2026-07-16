Durante un intervento militare, soldati israeliani sono stati accusati di aver danneggiato e distrutto oggetti nelle abitazioni civili. Secondo testimonianze, avrebbero urinato nelle culle, usato pentole come bidoni, bruciato libri e distrutto fotografie di matrimoni appese alle pareti. Queste azioni sono state riportate da fonti che descrivono comportamenti considerati offensivi e dannosi nelle case delle persone coinvolte.

I soldati israeliani hanno pisciato nelle culle, cagato nelle pentole, bruciato i libri, distrutto le foto del matrimonio appese al muro della casa degli sposi, fatto i selfie sculettando con la biancheria intima della sposa rubata dai cassetti sopra alla mimetica, fatto il video per mandarlo alla fidanzata, fatto il video per aumentare i follower ma non si può dire che è genocidio e comunque “Harry e Meghan con i figli Archie e Lilibet hanno incontrato re Carlo III ad Highgrove, residenza privata del sovrano nelle Cotswolds”. I soldati israeliani hanno fatto sbranare dai cani un ragazzo disabile e lo hanno lasciato morire dissanguato trascinando via la madre che li implorava di aiutarlo ma non si può dire che è genocidio e comunque “Belen guida il motoscafo in Senza veli, con una mano regge lo sterzo e con l’altra si copre”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quando c’era il genocidio ma i giornalisti parlavano di Belen

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