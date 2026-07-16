Protesta opposizione con cartelli in Aula, Commessi Camera costretti a ritirarli in più volte

Notizia in breve

Durante la seduta, alcuni oppositori hanno mostrato cartelli in Aula, che sono stati più volte rimossi dai commessi. La Camera ha approvato la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e due astensioni. La discussione si è protratta con interventi e contestazioni, prima di arrivare al voto finale. Non sono stati segnalati incidenti o altri episodi di rilievo.