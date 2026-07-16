Protesta opposizione con cartelli in Aula Commessi Camera costretti a ritirarli in più volte
Durante la seduta, alcuni oppositori hanno mostrato cartelli in Aula, che sono stati più volte rimossi dai commessi. La Camera ha approvato la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e due astensioni. La discussione si è protratta con interventi e contestazioni, prima di arrivare al voto finale. Non sono stati segnalati incidenti o altri episodi di rilievo.
(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e due astenuti. Il provvedimento passa al Senato. Bagarre in Aula prima del voto, con i deputati delle opposizioni che hanno esposto dei cartelli di protesta con su scritto: "Meloni ha fallito, legge truffa", che i Commessi dell'aula hanno prontamente ritirato, in più volte data la grande quantità dei cartelli. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Protesta opposizione con cartelli in Aula, Commessi Camera costretti a ritirarli in più volte
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