proposta del festival trenta spettacoli patty pravo e noemi ermal meta e panariello

Notizia in breve

Il 47° Festival La Versiliana ha annunciato l’aggiunta di due nuovi spettacoli al suo cartellone, portando a trenta le rappresentazioni complessive. Oltre 10.000 biglietti sono già stati venduti. Tra gli artisti confermati ci sono Patty Pravo, Noemi, Ermal Meta e Panariello. La manifestazione continuerà a proporre un mix di musica e spettacolo, con un programma in continua espansione.