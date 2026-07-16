Proposta del Festival Trenta spettacoli Patty Pravo e Noemi Ermal Meta e Panariello
Il 47° Festival La Versiliana ha annunciato l’aggiunta di due nuovi spettacoli al suo cartellone, portando a trenta le rappresentazioni complessive. Oltre 10.000 biglietti sono già stati venduti. Tra gli artisti confermati ci sono Patty Pravo, Noemi, Ermal Meta e Panariello. La manifestazione continuerà a proporre un mix di musica e spettacolo, con un programma in continua espansione.
Oltre 10.000 biglietti già venduti, due nuovi spettacoli che arricchiscono il cartellone: il 47° Festival La Versiliana si presenta con un programma sempre più ricco, capace di coniugare qualità artistica, innovazione e partecipazione. La musica avrà un ruolo di primo piano, a partire dalla serata inaugurale in programma il 17 luglio con il suggestivo concerto “Omaggio a Morricone - Musiche da Oscar” Spettacolo insignito nel 2017 dall’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, diretto dal Maestro Andrea Albertini, con l’orchestra Ensemble Le Muse, la voce solista di Angelica De Paoli, il Coro Erato di Novara diretto da Francesco Iorio e con la partecipazione straordinaria della Voce di Morricone nel Mondo Susanna Rigacci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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