La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che le sanzioni sportive che limitano diritti garantiti dal diritto Ue devono poter essere esaminate da un giudice. Questo giudice deve avere la possibilità di annullare le sanzioni e di adottare misure provvisorie. La decisione riguarda le norme che regolano le sanzioni nel settore sportivo e il loro rispetto delle competenze giudiziarie previste dall'Unione.

Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto Ue devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte Ue nel caso dei due ex dirigenti della Juventus Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, sanzionati nell'ambito del procedimento Figc sulle plusvalenze fittizie. Il divieto di esercitare un'attività professionale in tutti gli Stati membri può essere giustificato solo se persegue un obiettivo legittimo ed è proporzionato. Spetterà al giudice italiano verificare che il sistema di giustizia sportiva garantisca un controllo effettivo e indipendente; non è necessario un doppio grado di giudizio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Plusvalenze Juve, Corte Ue: "Il giudice deve poter eliminare le sanzioni sportive"

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