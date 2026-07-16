Pesci
Un pescatore ha trovato un pesce di grandi dimensioni in una rete nel mare. Il ritrovamento è stato segnalato alle autorità marittime. Nessuna cattura è stata ancora confermata ufficialmente. Non ci sono stati altri incidenti simili nelle ultime settimane. La rete era stata posizionata in una zona di pesca abituale. Le autorità stanno verificando l’origine del pesce e le eventuali implicazioni per la fauna marina locale.
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