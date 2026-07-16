Perché le diete seguite da Gwyneth Paltrow fanno spesso discutere gli esperti
Le diete di Gwyneth Paltrow sono spesso oggetto di discussione tra gli esperti. L’attrice, nota per la sua carriera di successo, ha un’immagine pubblica fortemente associata al benessere e all’alimentazione.
Al di là dei grandi successi di Hollywood e della carriera invidiabile, l'immagine pubblica di Gwyneth Paltrow è profondamente legata all'universo del benessere e dell'alimentazione. Negli anni, sui suoi canali social, l’attrice 53enne ha sempre affrontato con trasparenza ed entusiasmo i temi relativi alla forma fisica, allo stile di vita e alle abitudini alimentari, non di rado attirando le critiche dei nutrizionisti e la preoccupazione dei fan. "Potrei essere diventata un po' didattica riguardo alla mia dieta e un po' rigida", aveva confessato Paltrow durante una puntata del suo podcast, nell'aprile 2024. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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