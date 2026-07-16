Le diete di Gwyneth Paltrow sono spesso oggetto di discussione tra gli esperti. L’attrice, nota per la sua carriera di successo, ha un’immagine pubblica fortemente associata al benessere e all’alimentazione.

Al di là dei grandi successi di Hollywood e della carriera invidiabile, l'immagine pubblica di Gwyneth Paltrow è profondamente legata all'universo del benessere e dell'alimentazione. Negli anni, sui suoi canali social, l’attrice 53enne ha sempre affrontato con trasparenza ed entusiasmo i temi relativi alla forma fisica, allo stile di vita e alle abitudini alimentari, non di rado attirando le critiche dei nutrizionisti e la preoccupazione dei fan. "Potrei essere diventata un po' didattica riguardo alla mia dieta e un po' rigida", aveva confessato Paltrow durante una puntata del suo podcast, nell'aprile 2024. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché le diete seguite da Gwyneth Paltrow fanno spesso discutere gli esperti

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