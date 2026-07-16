Perché l’aeroporto di Roma è il migliore d’Europa per il quinto anno consecutivo

L’aeroporto di Roma Fiumicino è stato premiato come il migliore d’Europa nella categoria oltre 40 milioni di passeggeri, per il quinto anno consecutivo. La sua posizione in classifica si mantiene stabile grazie a riconoscimenti e valutazioni positive. La vittoria si basa su vari parametri di qualità e servizi offerti agli utenti. La premiazione riguarda esclusivamente gli scali con grande traffico passeggeri.

L’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino conquista ancora una volta il vertice della classifica degli scali: per il quinto anno consecutivo il principale aeroporto della Capitale è stato premiato come il migliore d i tutta Europa nella categoria riservata agli aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri. Un risultato che nasce dalla combinazione di diversi fattori come innovazione, servizi efficienti, sostenibilità e investimenti destinati a trasformarne il futuro. LEGGI ANCHE: Keith Haring a Palazzo Braschi, arte senza confini a Roma L’aeroporto di Roma Fiumicino è il migliore d’Europa per il quinto anno di fila. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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