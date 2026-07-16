Un professore di Amici, molto apprezzato nel corso degli anni, ha lasciato il programma senza essere stato licenziato da Maria De Filippi. La sua uscita dal talent ha generato molte voci e ipotesi non confermate. Ora è stata fornita la spiegazione ufficiale, chiarendo le circostanze della sua partenza e smentendo le indiscrezioni di natura diversa.

Per molti anni è stato un volto simbolo di Amici, poi il suo addio ha alimentato numerose indiscrezioni: oggi arriva finalmente la spiegazione definitiva di uno dei professori più amati del talent di Maria De Filippi. Leggi anche: Amici, ecco chi sostituisce Anna Pettinelli: non è Amadeus, Maria De Filippi sceglie una cantante molto amata Nel corso della sua lunga storia, Amici ha visto alternarsi numerosi insegnanti che hanno lasciato un segno profondo nel pubblico. Alcuni sono rimasti per moltissime edizioni, mentre altri hanno scelto di intraprendere percorsi differenti. Tra questi c’è anche un professore molto apprezzato, la cui improvvisa uscita dal programma ha alimentato per anni supposizioni e interpretazioni mai confermate. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Per anni è stato uno dei professori più amati di Amici, poi è scomparso: non è stato cacciato da Maria, ecco la verità

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Amici 25 - La scelta dei professori di canto

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