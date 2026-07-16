Patentino o no se uno è di destra è fuori

Alla fiera Più libri più liberi, l’Associazione italiana editori aveva annunciato che il green pass antifascista richiesto per l’ingresso sarebbe stato eliminato. Tuttavia, alcuni partecipanti di destra sono stati comunque esclusi dall’evento, indipendentemente dal possesso del patentino. La decisione di mantenere alcune restrizioni ha generato polemiche tra gli organizzatori e gli utenti, evidenziando tensioni legate alle norme di accesso e alle posizioni politiche dei partecipanti.

Perdono il patentino ma non il vizio. L’Associazione italiana editori (Aie) aveva annunciato – con grande gesto di magnanimità – che il vergognoso green pass antifascista inizialmente richiesto per partecipare alla fiera Più libri più liberi sarebbe decaduto. Ma alla fine il lasciapassare ha svolto ugualmente la sua funzione: gli editori di destra sono stati epurati lo stesso. Fatti fuori tramite il più feroce e spietato potere tirannico: la burocrazia.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Esclusa col trucco la casa editrice di destra | Galt Right

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