Palermo Ladies Open | inizia sabato la 37ª edizione al Country Time Club!

Sabato prende il via la 37ª edizione dei Palermo Ladies Open, torneo di tennis femminile che si svolge al Country Time Club di Palermo. La competizione coinvolge giocatrici provenienti da diversi paesi e si svolgerà nel corso di tutta la settimana. La manifestazione si svolge in un impianto all’aperto e prevede diverse partite di singolare e doppio. La fase principale del torneo è prevista per i giorni successivi all’apertura.

PALERMO (ITALPRESS) – La città di Palermo si prepara a essere al centro del grande tennis femminile internazionale con la 37esima edizione dei Palermo Ladies Open. Questo prestigioso torneo Wta 125, tra i più longevi in Italia, si svolgerà dal 22 al 26 luglio presso il Country Time Club, promettendo emozioni e sfide avvincenti. La presentazione dell’evento si è tenuta questa mattina nella suggestiva cornice della Rinascente di Palermo, con la partecipazione di autorità, sponsor e rappresentanti della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp). Il torneo vanta un montepremi di 115 mila dollari e rappresenta un’importante vetrina per la Sicilia, come sottolineato dal presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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